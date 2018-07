Bavorsko chce zastavit migranty přicházející přes Česko, stěžuje si i Frontex

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

"Zaznamenali jsme nárůst ilegální migrace přes Českou republiku," řekl Herrmann v rozhovoru v německém nedělníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Děje se tak přesto, že se podle něj spolupráce s českou policií v posledních deseti letech zlepšila.

O tom, že přes Česko přecházejí migranti do Německa, mluvil v dnešním rozhovoru v listu Welt am Sonntag i šéf Frontexu Fabrice Leggeri. Do země se dostane část migrantů, kteří přicházejí takzvanou balkánskou cestou. Většina z nich se ale dostane do Německa ze Slovinska přes Rakousko.

Hermann proto chce, aby Evropská unie začala hlídat hranici mezi Slovinskem a Chorvatskem. "Aby se omezil příliv (migrantů) ze západního Balkánu, měla by Evropská unie prostřednictvím Frontexu chránit schengenskou hranici mezi Slovinskem a Chorvatskem," uvedl bavorský politik.

Řekl také, že Bavorsko se zřejmě už příští týden dohodne se spolkovou vládou na tom, aby mohlo na hranici provádět vlastní kontroly. Podle Herrmanna zbývá doladit organizační a právní podrobnosti dohody s Berlínem. Kontroly bude koordinovat nová centrála, kterou největší spolková země minulý týden otevřela v Pasově.