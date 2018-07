Jak je to s krizí v německé vládě? Seehofer otevřeně promluvil a naznačil, jak vše skončí

Co vlastně pijeme? Tohle obsahuje balená voda

Předseda CSU tvrdí, že spor s kancléřkou o migraci, skončil. „Díváme se dopředu,“ prohlásil Seehofer pro německý deník Die Welt am Sonntag.

Merkelová ve čtvrtek uzavřela dohodu s třetí koaliční stranou - sociálními demokraty - o automatickém návratu žadatelů o azyl, kteří přijeli do Německa poté, co již požádali o azyl v jiné zemi EU. Pokud bude dohoda realizována, „bude do Německa přicházet méně žadatelů o azyl," řekl Seehofer.

Dohoda je součástí politické strategie CSU, která má zastavit tok jejích voličů ke krajně pravicové Alternativě pro Německo (AfD) před parlamentními volbami v říjnu. AfD, která kampaň postavila na migraci, v průzkumech posiluje a nyní dosahuje 17 procent - zatímco koalice CDU/CSU se pohybuje kolem 30 procent, připomíná server Politico.

Podle listu Die Welt chce Seehofer v úterý prezentovat svůj plán. Přestože se krize v Berlíně zmírnila, dohoda bude vyžadovat podporu ostatních zemí EU a to „bude to obtížné," přiznal podle deníku Le Monde.

Zmiňované komentáře vůdce CSU přichází před neformálním setkáním mezi Seehofer, Matteem Salvinim a jeho rakouským protějškem Herbertem Kicklem, kteří se ve středu setkají v Innsbrucku před zasedáním ministrů spravedlnost a vnitra Evropské rady, které se má konat ve čtvrtek .