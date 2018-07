Britský ministr pro brexit Davis rezignoval, chtěl tvrdý odchod z EU

Co vlastně pijeme? Tohle obsahuje balená voda

Davis dnes ve svém rezignačním dopise napsal, že kvůli politice Mayové se Londýn ocitne v "lepším případě ve slabé vyjednávací pozici" a bude nucen činit další ústupky. Parlament navíc podle něj nezíská po brexitu zpět z Bruselu některé pravomoci. Podle něj je "méně a méně pravděpodobné", že se vládě podaří uvést do praxe výsledek referenda z roku 2016, v němž se Britové vyslovili pro odchod z EU.

Podle premiérky je ale vyjednávací pozice britské vlády v souladu s výsledkem referenda i volebním programem konzervativců, v němž strana slibovala odchod z jednotného trhu i celní unie. Také prý není pravda, že by parlament nezískal po brexitu zpět kontrolu nad britskými zákony.

Demisi podal Davis krátce poté, co si Mayová v pátek zdánlivě zajistila podporu rozděleného kabinetu pro svůj plán týkající se vztahů Británie a EU po brexitu. Podle některých členů vlády, kteří jsou zastánci takzvaného "tvrdého" brexitu, tedy úplné odluky od unijních struktur, je ale vládní návrh příliš měkký. Tento názor zastává i Davis, jenž podle deníku Financial Times o obsahu plánu do poslední chvíle nevěděl.

"Je to naprostý chaos. Theresa Mayová už nemá žádnou autoritu," citovala BBC představitele opozičních labouristů Iana Laveryho. Konzervativní poslanec Peter Bone naproti tomu soudí, že Davis se rozhodl správně a zásadově.

Davise zřejmě nahradí ministr životního prostředí Michael Gove. Tisk také soudí, že pozice Mayové je nyní velmi vratká, a píše o vládní krizi. Čeká se hlavně na to, jak se zachová ministr zahraničí a příznivec "tvrdého" brexitu Boris Johnson.