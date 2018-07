Nebezpečný Salvini? Evropa udělala vážnou chybu, obává se italská spisovatelka

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

"Nikdy jsem nesdílela obavy z politického vzestupu protestního Hnutí pěti hvězd (M5S) a s ním spojovaný termín populismus, kterým se dnes nálepkují staré i nové politické síly, se mi zdál zbytečný. Hnutí významně těžilo z masové nespokojenosti, na levé i právě straně politického spektra v Itálii i v Evropě, kterou vyvolal nepatřičný a mnohdy katastrofální způsob, jimž se vlády potýkaly s hospodářskou krizí a dějinnými zvraty, které zažíváme," píše Ferrante.

"Nikdy jsem M5S nevolila: jeho chaotická, někdy naivní a někdy banální rétorika je mi cizí. Přesto si stále myslím, že vykreslování tohoto původně antisystémového hnutí jako nebezpečí pro italskou demokracii a pro Evropu obecně je vážná chyba," míní Ferrante.

Válka proti M5S podle ní zabránila uvědomit si, že skutečné nebezpečí se skrývá někde jinde. "Mám na mysli protiimigrantskou Ligu Mattea Salviniho, politickou sílu, která je mnohem lépe organizovaná a jen zdánlivě zkrocená roky vládnutí se Silviem Berlusconim," uvedla spisovatelka.

"Salvini ve mně žádné dobré pocity nevzbuzuje. Nelíbí se mi, co představuje, stejně jako nemám ráda to, co na naší planetě zastupují ti, kterým Salvini přikládá velkou váhu: (ruského prezidenta Vladimira) Putina, (amerického prezidenta Donalda) Trumpa, (šéfku francouzské krajní pravice Marine) Le Penovou, (maďarského premiéra) Viktora Orbána a další," pokračuje Ferrante.

Dříve Salviniho mnozí podceňovali. Televizní producenti jej na obrazovky zvali s vidinou, že oživí debatu a zvýší sledovanost. Salvini tak nabyl na přesvědčivosti - vystupuje jako srdečný muž z lidu, který dopodrobna zná problémy obyčejných smrtelníků a ve vhodný okamžik se začne ohánět xenofobií a rasismem.

Někdy si úzkostlivě představuji, že obecný souhlas s negativními pocity, které Salvini zosobňuje (a podněcuje), by mohl překonat jeho záměr a zvrhnout se do masové brutality, k níž časy krize nemají nikdy daleko a do které by se slily různorodé pohnutky: prospěchářství i ekonomická nejistota a strach z budoucnosti, jež demoralizují široké vrstvy společnosti.

"Hnutí pěti hvězd chtělo vládnout, aby zemi vrátilo hospodářskou efektivitu. Dnes to vypadá, že jeho poslanci - v čele s premiérem Giuseppem Contem - v lavicích parlamentu jen čekají, až na ně padne veškerá vina, kterou na sebe za normálních okolností berou politici u moci. Jako první je v pravý čas obviní jejich koaliční partner Salvini," uzavřela Ferrante.