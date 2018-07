Arcibiskup z Canterbury pokřtil v královské kapli třetí dítě prince Williama a Kate

Louis Arthur Charles, narozený 23. dubna, je pátým v pořadí nástupnictví na britský trůn. Obřad začal v 17:00 SELČ a trval asi čtyřicet minut.

Křest byla spíše komorní událost, byla u něj jen blízká rodina a pozvaní přátelé. Královna ani její manžel princ Philip se ho nezúčastnili. Jak oznámil Buckinghamský palác, rozhodlo se o tom před určitým časem a důvodem nejsou zdravotní problémy, nýbrž to, že se dvaadevadesátiletá královna dnes vracela ze sídla Norfolku a čeká ji rušný pracovní týden.

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C