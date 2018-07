Johnson byl parodií na šéfa diplomacie? V zahraničí jeho rezignaci uvítají, píše tisk

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Dnes by se měli z jeskyně dostat poslední fotbalisté, u některých byla zjištěna plicní infekce

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

"Mayová nemá jinou možnost než bojovat za svůj plán. Bude to urputný boj, ale země potřebuje, aby druhá bitva o brexit byla dovedena k jasnému vítězství," napsal list The Financial Times.

Johnsonovu rezignaci hodnotí velmi kriticky. "Jen málo lidem se bude stýskat po ministrovi zahraničí, který nikdy nevypadal, že svou práci bere vážně," napsal deník. Připomněl také, že v pátek měl sice Johnson k plánu Mayové výhrady, ale vyzval ostatní členy kabinetu k podpoře premiérky. "A nyní je pryč. Stejně opustil i (expremiéra) Davida Camerona a rozhodl se podpořit brexit," uvedl deník.

Podle The Times by premiér po sérii sedmi ministerských rezignací během několika málo měsíců již padl. Mayová, která navíc v předčasných volbách ztratila jasnou převahu v parlamentu, je stále u moci. Komentátorka připomněla slova jistého exministra, že Mayová se stala rukojmím vlastní strany a nyní je připoutaná řetězem k topení v premiérském sídle, neboť konzervativci nejsou schopní se dohodnout, kdo by ji měl nahradit.

The Times také kritizuje Johnsonovu práci. "Neprokázal žádnou vůli ke kompromisu o čemkoli a zároveň nikdy neposkytl konstruktivní návrh toho, co by vláda mohla podniknout," napsal list. Podle něj v zahraničí rezignaci Johnsona vřele přivítají.

Za Johnsona se naopak postavil jen The Daily Telegraph, ve kterém bývalý ministr zahraničí publikoval řadu sloupků. Brexitový plán je podle deníku souborem špatných návrhů, proto by se nad ním měla Mayová ještě zamyslet.