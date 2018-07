Trest za krádež u Kňažka byl příliš mírný. Slovenský soud zrušil verdikt nad Čechem

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Žitňanská v dovolání namítala, že okresní soud nezákonně přiznal obžalovanému polehčující okolnosti. Tvrdila rovněž, že při použití zákonných ustanovení měl soud vyměřit Novotnému trest v rozmezí od pět let a čtyř měsíců do deseti let.

Předseda senátu nejvyššího soudu řekl, že jako polehčující okolnost nestačí pouze samotné doznání obžalovaného, jak to učinil Novotný. Soudce zároveň upozornil, že soud prvního stupně nesprávně přiřkl i jednu přitěžující okolnost Novotnému, který byl ve vlasti 12krát soudně trestaný.

Herec rozhodnutí nejvyššího soudu uvítal. "Zatím je to na dobré cestě. Jednoznačně to (krádež) nebyla náhoda, o tom není pochyb. Doufám, že to dopadne ve prospěch spravedlnosti," řekl. Odmítl ale upřesnit, kdo by si krádež v jeho domě mohl objednat.

Do vily v prestižní bratislavské čtvrti nedaleko památníku Slavín vnikl Novotný v noci loni v lednu. Odcizil hotovost z peněženky a s pomocí nalezených klíčů otevřel trezor, ze kterého podle obžaloby vzal peníze, prsten a hodinky v celkové hodnotě 10 tisíc eur. Kňažko se vzbudil a zloděje postřelil. Zraněný muž ještě stihl z vily uprchnout, ale policisté ho dopadli na zahradě.