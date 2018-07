Slovensko koupí nejmodernější verzi stíhaček F-16. Prý jsou lepší než gripeny

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

Stíhačky F-16 Block 70/72 nahradí 12 migů, které byly vyrobeny v letech 1989 až 1995. Podle slovenského ministerstva obrany jsou americké stroje výkonnější než gripeny, analytici ale upozornili na vyšší provozní náklady amerických stíhaček. První bitevníky F-16 by mělo Slovensko převzít do tří let od podpisu smlouvy.

zdroj: YouTube

"Na základě důkladných analýz jsme vybrali to nejlepší řešení, protože jde o špičkové moderní stroje, které z hlediska ceny, kvality a způsobilostí, jakož i toho, co si můžeme jako země dovolit, nemají konkurenci," uvedl slovenský ministr obrany Peter Gajdoš.

Pellegrini řekl, že země bude analyzovat možnosti, zda do dodání amerických stíhaček bude Slovensko opravovat migy, nebo zda o ochranu svého vzdušného prostoru požádá některou ze sousedních zemí. Slovensko dříve uzavřelo s Českou republikou smlouvu o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru.

Rozhodnutí o výběru stíhaček nepředcházela veřejná diskuse. Neutajovanou část materiálu o nákupu strojů ministerstvo obrany zveřejnilo teprve v úterý večer.

Slovensko již v roce 2015 začalo vyjednávat se Švédskem o pronájmu gripenů; později Bratislava dostala nabídku na dodávku amerických stíhaček. Letos v dubnu pak americká vláda schválila možnost prodeje stíhaček F-16 Slovensku.

Nákup nových stíhaček je součástí rozsáhlé modernizace slovenské armády, která se dlouhodobě potýká se zastaralou technikou. Bratislava již nakoupila víceúčelové vrtulníky a dopravní letadla, chystá také obstarání například bojových obrněných vozidel. Kromě nákupu stíhaček Pellegriniho kabinet schválil rovněž plán nákupu 17 vojenských radarů za 155 milionů eur (čtyři miliardy korun).

Z bývalých komunistických zemí mají ve své výzbroji letouny F-16 také Rumunsko a Polsko, letos rozhodlo o jejich pořízení z druhé ruky z Izraele také Chorvatsko. Stroje JAS-39 Gripen má kromě České republiky i Maďarsko.