Němci nepochopili střední Evropu? Politolog vysvětlil nárůst nacionalismu

— Autor: EuroZprávy.cz

NÁZOR - "Vždy jsem se bál pouze znaků a symbolů, nikdy lidí a věcí," zní citát rumunského spisovatele Mihaila Sebastiana z knihy Už dva tisíce let z roku 1934, která zachytila dusivou atmosféru antisemitismu a jedovatého nacionalismu meziválečného Rumunska, připomíná bulharský politolog Ivan Krastev. Ředitel sofijského Centra pro liberální strategie v komentáři pro server The Guardian poukazuje, že v Evropě a USA se i dnes hodně mluví o návratu 30. let, jak sílí strach z růstu nacionalismu.