Peklo na dovolené? Turisté vyrazili do nejoblíbenější destinace Čechů, tohle ale nečekali

Varšava - Egyptská Hurghada je největším turistickým centrem v oblasti Rudého moře a patří mezi nejoblíbenější destinace, kde Češi s oblibou tráví letní dovolenou. To, co si zažila skupina polských turistů, by ale nikdo prožít nechtěl.