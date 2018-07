Ochrana EU před uprchlíky? Salvini, Seehofer a Kickl vytvořili "koalici aktivních"

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

Ministři potvrdili svůj společný tvrdý postoj vůči migraci. Seehofer řekl, že tato trojice ministrů usiluje o evropská řešení, ale jsou si vědomi toho, že to bude "herkulovský úkol". Seehofer také řekl, že v jednáních o reformě migrační politiky EU se díky Německu, Itálii a Rakousku "věci daly do pohybu".

Rakouský ministr Kickl poznamenal, že tato skupina chce "vyslat jasný vzkaz světu, a zvláště pašerákům, že v budoucnu už nebude možné a nemělo by být možné vkročit na evropskou půdu, jestliže nemáte právo na ochranu".

Italský ministr vnitra Salvini zopakoval svou tezi "méně vyplutí z Libye - méně příchodů do EU". Politik, který je šéfem pravicově populistické Ligy, proto vyzval k větší podpoře Libye, která by podle něj měla už na svém území migrantům zabránit v cestě do Itálie.

Za Česko se jednání v tyrolské metropoli účastní náměstek ministra vnitra pro vnitřní věci Jiří Nováček.