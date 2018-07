Bude se víc zbrojit, potvrdily státy NATO. Rusko se vložilo do sporu Trumpa s Německem

Trump dnes přímo na jednání šéfů států a vlád NATO s prezidenty Ukrajiny a Gruzie nečekaně požadoval, aby alianční země zvýšily své obranné výdaje na dvě procenta hrubého domácího produktu už do ledna příštího roku. Merkelová k tomu řekla, že o tomto požadavku se diskutuje už měsíce. "Dali jsme jasně najevo, že k tomu směrujeme," uvedla kancléřka.

Trump si na tiskové konferenci pochvaloval "velmi úspěšný summit", který ukázal velkou jednotu. "Byly to skutečně fantastické dva dny. Ano, po určitou krátkou chvíli to bylo trochu tvrdé," připustil.

Partnerům v jednací místnosti prý řekl, že by byl "velmi nespokojený", kdyby státy své obranné výdaje podstatným způsobem nenavýšily. "USA platily obrovské částky, asi 90 procent nákladů NATO, nyní ostatní země začnou zvyšovat své příspěvky," prohlásil Trump.

Dnes své partnery nečekaně varoval, že USA si půjdou v obraně vlastní cestou, pokud přinejmenším silné evropské ekonomiky, tedy Německo, Francie, Itálie a Španělsko, nezačnou do ledna na obranu vydávat dvě procenta svého hrubého domácího produktu. To je cíl, kterého se státy NATO v roce 2014 zavázaly dosáhnout do deseti let, tedy do roku 2024. Nejde ovšem o příspěvek do společné alianční pokladny, ale o obranné rozpočty samotných členských států bloku. Česká republika nyní vydává okolo jednoho procenta, jako mnohé další země slibuje, že ke dvouprocentní hranici se dostane za šest let.

Americký prezident ve středu mimo jiné poznamenal, že Německo dělá chybu, když podporuje výstavbu plynovodu přes Baltské moře ze 11 miliard dolarů, aby dováželo ještě více ruského zemního plynu, zatímco alianční závazky týkající se výdajů na obranu Berlín neplní.

zdroj: YouTube

Trumpův postoj považuje Moskva za pokus přinutit Evropany k nákupu dražšího plynu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zdůraznil, že evropští odběratelé si musí sami vybrat, kde budou plyn nakupovat. Peskov odmítl Trumpova, že Německo je "zajatcem" Moskvy kvůli své energetické závislosti. Peskov zdůraznil, že Moskva a Berlín jsou rovnoměrně závislé na sobě navzájem.

"Pokud jde o závislost Německa (na Rusku) jako velkého kupce plynu, nemůžeme s tímto tvrzením souhlasit," řekl mluvčí Kremlu novinářům. "Dodávky plynu prostřednictvím plynovodu nevede k závislosti jedné země na druhé, ale k naprosté vzájemné závislosti. To je zárukou stability a budoucího rozvoje," dodal Peskov.

Podle Kremlu má projekt Nord Stream 2 čistě komerční povahu a Trumpovy útoky proti plynovodu označil za nekalou soutěž. Rusko údajně po desetiletí dokazovalo, že je spolehlivým dodavatelem energií do Evropy. Podle Kremlu může Rusku v cenách plynu konkurovat jen málo dodavatelů.