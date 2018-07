Čtyři procenta HDP na obranu? Macron popřel dohodu zemí NATO

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

Francie zvýší výdaje na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu do roku 2024. "Včera (ve středu) bylo vydáno prohlášení. Potvrzuje cíl dvou procent do roku 2024. A to je vše," řekl Macron.

zdroj: YouTube

Soudržnost Severoatlantické aliance je podle něj možná jedině tehdy, když členské země ponesou finanční břímě spravedlivě.

Státy NATO se v roce 2014 domluvily, že do roku 2024 dostanou své obranné výdaje na dvě procenta HDP. Francie nyní dává na obranu asi 1,8 procenta HDP.

Trump podle Macrona dal najevo oddanost Spojených států alianci i přes dříve vyjádřené pochyby. Debata na summitu se nesla v jiném duchu, než by se mohlo zdát z Trumpových kritických tweetů, dodal Macron. "Jednání byla velmi zdvořilá," uvedl šéf Elysejského paláce. Trump podle něj nevyhrožoval, že USA alianci opustí.