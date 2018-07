Trump přiletěl na první prezidentskou návštěvu Británie, čekají se bouřlivé protesty

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

Dnes večer pro šéfa Bílého domu a jeho manželku pořádá Mayová slavnostní večeři v Blenheimském paláci nedaleko Oxfordu.

I když obě strany tvrdí, že na státní návštěvu s tradiční pompou ještě dojde, zatím je v nedohlednou. Státní návštěva byla odložena na neurčito, údajně kvůli tomu, že Trump se chce vyhnout demonstrantům, napsal list The Guardian. Británie je přitom pro USA nejbližším spojencem v Evropě a Londýn si tradičně zakládá na "speciálních vztazích" s někdejší kolonií.

zdroj: YouTube

Krátce před návštěvou Trumpa odstoupili dva stoupenci tvrdého brexitu: ministr zahraničí Boris Johnson a ministr pro odchod z EU David Davis. Dále oslabili již tak vratkou pozici Mayové. Sám Trump se o brexitu vyjadřoval pochvalně a přirovnal výsledek referenda o odchodu Británie z EU ke svému zvolení.

V pátek ráno se s Mayovou na zatím neoznámeném místě zúčastní ukázky společného výcviku amerických a britských vojáků. Pak budou jednat na venkovském sídle britských premiérů v Chequers asi 65 kilometrů od Londýna. Po pracovním obědě uspořádají tiskovou konferenci. Odpoledne přijme Trumpa královna Alžběta II. na královském hradě Windsor.

V Británii Trump vyvolal odpor některými svými kroky i výroky - zejména zákazem vstupu občanům některých muslimských zemí, odstoupením dohody o boji se změnou klimatu a především praxí oddělovat děti migrantů od rodičů. Sympatie si nezískal ani řadou útočných tweetů - například o údajně rostoucí kriminalitě v Británii způsobené islámským terorismem. V parlamentu se dokonce debatovalo, zda mu zakázat vstup do země a loni podepsalo petici požadující zrušení návštěvy 1,3 milionu lidí.

Na každý pád se očekávají rozsáhlé protesty v Londýně i jinde. Největší bude zřejmě v pátek odpoledne pochod centrem hlavního města na Trafalgarském náměstí, kde se čeká až 50.000 lidí.

Ještě v pátek večer se Trump přesune do Skotska, kde stráví víkend. Ve Skotsku se na hebridském ostrově Lewis narodila jeho matka a Trump tam má ještě příbuzné. Ve Skotsku vlastní dvě golfová hřiště v Balmedie u Aberdeenu a v Turnberry, kde by měl víkend strávit. Podle listu The Scotsman se Trump ostrov Lewis nechystá navštívit.

Areál v Balmedie byl v centru řady kontroverzí. Trump se tam dostal do střetu s místními obyvateli, úřady i se skotskou vládou, která postavila na dohled v moři několik větrných turbín a Trump se u soudů snažil neúspěšně celý projekt zastavit. Ani ve Skotsku, kde vůdci všech velkých stran dali najevo nespokojenost s Trumpovým zvolením, ho nečeká jen přívětivé přijetí. Největší demonstrace bude u parlamentu v Edinburghu v sobotu odpoledne. Protesty se čekají i u Trumpových golfových hřišť a v Glasgowě.

V neděli odpoledne by měl Trump odletět na pondělní summit s Putinem do Helsinek.