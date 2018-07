Maďarsko by mělo přijít o hlasovací práva? Britský novinář si nebere servítky

— Autor: -jaf / EuroZprávy.cz

Budapešť - Maďarsko se pod vedením potřetí zvoleného premiéra Viktora Orbána řítí, čím dál rychleji do propasti autoritářství a neliberální demokracie. Poslední kapkou by mělo být jasně prokazatelné porušování lidských práv a základních demokratických principů. Podle dopisovatele britského deníku The Guardian Owena Jonese by proto EU, jíž je Maďarsko stále členem, neměla přehlížet jasné porušování hodnot, na nichž je vystavená, a začít jednat.