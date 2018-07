Salvini zakázal migrantům vylodit se na Sicílii. Ti, kteří se vzbouřili, musí jít do vazby a být vyhoštěni, tvrdí

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Salvini svoje rozhodnutí vysvětlil tím, že část migrantů se vzbouřila na palubě jiného plavidla, které je zachránilo u italských břehů a které je pak kvůli incidentu předalo italské pobřežní stráži.

Za vzpourou, která vypukla v pondělí, podle médií stáli stáli dva uprchlíci ze Súdánu a Ghany. Údajně se báli, že skupina, v níž jsou i tři ženy a šest dětí, bude předána libyjské pobřežní stráži.

Posádka italského remorkéru Vos Thalassa, který migranty vzal na palubu, se údajně cítila ohrožena na životě a před běženci se uzamkla v kapitánské kabině, odkud přivolala na pomoc italskou pobřežní stráž.

Salvini trvá na to,, že původci vzpoury musejí být zadrženi, vsazeni do vazby a co nejdříve vyhoštěni. "Nikomu nedávám povolení vystoupit z (lodě) Diciotti: pokud to někdo udělá, převezme odpovědnost," řekl Salvini na okraji neformálního setkání se svými evropskými kolegy v Rakousku.

"Pokud došlo k násilí (na palubě Vos Thalassa), pachatelé půjdou do vězení," dodal s tím, že pokud si někdo celou záležitost vymyslel a lhal, pak dotyčný ponese následky.

V přístavu Trapani, kde je loď Diciotti, jsou i pracovníci několika humanitárních organizací, jako jsou Lékaři bez hranic, Save the Children a Dětský fond OSN (UNICEF). Ty ve společném prohlášení vyzvaly, aby se zejména z hygienických a zdravotních důvodů mohli migranti urychleně vylodit.