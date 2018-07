Trump v rozhovoru napadl muslimského starostu Londýna, ten se rázně ohradil

Rychetský má obavy: Úpadek liberální demokracie? Může to skončit katastrofou

Trump, který v minulosti Khana opakovaně kritizoval, nyní řekl, že starosta umožnil přijít migrantům do města, takže je odpovědný za teroristické útoky.

"Je zajímavé, že prezident Trump neodsuzuje starosty jiných měst," řekl Khan s tím, že Londýn není jediným městem, kde se staly teroristické činy. Trump Khanovi vyčetl i nárůst kriminality, zejména útoků nožem. Podle Khana je směšné obviňovat z těchto zločinů přistěhovalectví.

V rozhovoru s BBC Khan důrazně bránil rozhodnutí povolit ve městě protestní akce proti Trumpovi. "Dovedete si představit, že bychom omezili svobodu slova kvůli tomu, že by se někdo mohl cítit dotčený?" řekl Khan.

zdroj: YouTube

Dodal, že on sám nebude rozhodovat, co je vhodné a co ne. Rozhodně ale čeká, že demonstrace budou mírumilovné a v poklidném duchu.