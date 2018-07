Trump šokoval Británii a diplomaty. Lidé radí královně, jak schůzku sabotovat

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Trump odmítl návrhy Mayové na "měkký" brexit, píší The Times. Myslel jsem, že vy Britové chcete brexit, píše o Trumpovi na první stránce pravicový bulvár Daily Mail. The Sun, který výbušný rozhovor s Trumpem zveřejnil, má na první stránce titulek s parafrází Trumpových výroků Mayová zničila brexit... obchodní dohoda s USA se ruší.

Mayové se zastala labouristická stínová ministryně zahraničí Emily Thornberryová. "Donald Trump se chová mimořádně neurvale. Ona je hostitelka. Co ho jeho matka učila?" řekla Thornberryová. Podle ní komentáře o brexitové strategii Mayové a tvrzení, že by Boris Johnson byl "skvělý premiér" jsou "jedna hrubost za druhou".

Konzervativní poslankyně Sarah Wollastonová uvedla, že Trump je "odhodlán urazit" Mayovou. Tato rozdělující rétorika je odpudivá, dodala poslankyně s tím, že "jestli přitakání Trumpovu světovému názoru je cenou za dohodu, tak to nestojí za to". Konzervativní poslankyně a náměstkyně ministra pro kulturu, média a sport Margot Jamesová na twitteru napsala "Ne, pane prezidente. Boris Johnson by byl hrozný premiér".

Naopak přední stoupenec rázného odchodu Británie z EU a vnitrostranický soupeř Mayové, konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg se domnívá, že Trumpovy výroky o obchodní dohodě jsou "naprosto rozumné".

The Guardian označuje interview za "mimořádné". Zdůrazňuje, že Theresa Mayová bude pod velkým tlakem, když se bude snažit při dnešním jednání s Donaldem Trumpem zabezpečit obchodní dohodu se Spojenými státy jen pár hodin poté, co uvedl, že její návrhy na měkký brexit takovou dohodu "zabijí". Také americký list The New York Times označil Trumpovy výroky za "pozoruhodné porušení tradičního protokolu". Podle deníku předvedl v plné síle svůj styl konfrontační a rozkladné diplomacie, když "podkopal premiérku Mayovou jen pár hodin po příletu do její země".

"Trump je rasista a nerespektuje naši zemi. Proč se má setkat s naší královnou?" poznamenala Turleyová na twitteru. Mezitím se na této socální síti rojí nápady, jak by se panovnice mohla odpolednímu čaji s americkým prezidentem vyhnout. Mimořádnou oblibu má návrh, aby se vymluvila na kostní výrůstky. Právě díky této diagnóze se Trump vyhnul vojenské službě ve Vietnamu, poznamenal list The Guardian.

Mezi dalšími nápady je, aby se královna prostě hodila marod, nebo měla 30 minut zpoždění, tedy stejné, jaké měl Trump na summitu NATO, takže kvůli tomu přišel o setkání s nejméně dvěma představiteli cizích zemí. Královnu by podle představ vtipálků měla na poslední chvíli nahradit Meghan, manželka prince Harryho, takže prezident by se jí musel poklonit.