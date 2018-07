Mayová a Trump se dohodli na jednání o volném obchodu

Německo vyhostilo do Turecka bývalého bývalého bodyguarda bin Ládina

Šéfka britské vlády to řekla na společné tiskové konferenci s Trumpem po jednání v rezidenci britských premiérů Chequers. Mayová Spojeným státům rovněž poděkovala za podporu v případu otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala.

Mayová po setkání s Trumpem ocenila zvláštní vztah Británie a USA a prohlásila, že spolu s americkým prezidentem chtějí tento vztah ještě prohloubit. Jednou z oblasti hlubší spolupráce by podle ní měla být bezpečnost, další hospodářství a obchod.

Trump dnes po příletu do venkovského sídla britských premiérů Chequers prohlásil, že během čtvrteční společné večeře s ministerskou předsedkyní Theresou Mayovou se jejich vztahy posunuly na dosud nejvyšší úroveň. Na dotazy novinářů o komentář k rozhovoru s bulvárním deníkem The Sun, ve kterém Trump premiérku kritizoval za její plán ohledně odchodu země z EU a ve kterém řekl, že bývalý ministr zahraničí Boris Johnson by byl skvělým premiérem, odpovědět odmítl.

"Rád vás zase vidím," řekl Trump Mayové, se kterou se již dopoledne setkal v Sandhurstu západně od Londýna. V areálu tamní vojenské akademie společně zhlédli podle informací novináře, který prezidenta doprovází, ukázku společného americko-britského výcviku. Novinář nicméně uvedl, že neměl možnost Trumpa zahlédnout.

"Jsou to velmi produktivní dva dny," řekl Trump o návštěvě Spojeného království. "Pravděpodobně nikdy dříve jsme neposunuli naše vztahy na vyšší úroveň než o uplynulé noci," uvedl s odkazem na čtvrteční večeři s Mayovou. "Mluvili jsme spolu hodinu, hodinu a půl. A bylo to opravdu něco," dodal.

"Dnes jednáme o obchodu, o armádě," řekl prezident k dnešnímu programu. Prohlásil také, že vztahy Británie a USA jsou pevné. "Naše vztahy jsou velmi silné. Máme velmi dobré vztahy," řekl.

V Chequers, které leží severozápadně od britské metropole, bude Trump s Mayovou diskutovat o bilaterálních i mezinárodních otázkách. Úřad premiérky sdělil, že jedním z hlavních témat bude i obchodní dohoda mezi Londýnem a Washingtonem. Premiérčin úřad věří, že se v budoucnu podaří uzavřít oboustranně výhodnou dohodu.