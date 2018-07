Trump bude s Británií obchodovat i přes brexit, Mayové poděkoval

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Trump v Bruselu kritizoval státy, které vydávají méně než dvě procenta HDP na zbrojení. Všichni členové aliance zopakovali, že tento závazek splní do roku 2024, jak se v roce 2014 dohodli. To se týká i České republiky, která prozatím investuje do armády zhruba jedno procento HDP.

Stejně jako na summitu NATO, i dnes Trump zopakoval, že výstavba plynovodu Nord Stream 2, který má přivádět zemní plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře, je tragédií. Poukázal přitom opět na skutečnost, že Německo na jedné straně žádá ochranu před Ruskem a na druhé Moskvě hradí miliardy za energie.

Trump nicméně ujistil, že americké závazky vůči Evropě platí. Na dotaz, zda je výhodné mít v Evropě americké vojáky, prezident odpověděl, že záleží na tom, kde jsou rozmístěni. "Ale má to psychologické i vojenské přínosy," dodal o americké vojenské přítomnosti na kontinentě.

Trump ve čtvrtečním rozhovoru s bulvárním listem The Sun kritizoval plán Mayové na budoucí vztahy s EU.

"Cokoli uděláte, bude to v pořádku," řekl Trump na dnešní společné tiskové konferenci s Mayovou. Dodal, že americká vláda plně respektuje vůli Britů vládnout si sami.

Trump listu The Sun řekl, že brexitový plán je špatný a že neumožní uzavřít budoucí obchodní dohodu mezi USA a Británií. Na tiskové konferenci s Mayovou ale prohlásil, že po debatě s premiérkou a jejími experty si je jistý, že nebude problém obchodní dohodu mezi Washingtonem a Londýnem uzavřít.

Mayová v této souvislosti doplnila, že Británie po vystoupení EU bude moci uzavírat obchodní smlouvy se všemi zeměmi.