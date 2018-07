Trump se nesetkal s exšéfem diplomacie Johnsonem, odjel hrát golf

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

"Boris Johnson je můj přítel, říká o mně hezké věci, velmi mě podporuje a možná se s ním setkám, až tam budu," řekl Trump v úterý před cestou do Evropy, kde se zúčastnil summitu NATO a následně navštívil Londýn.

Trump nyní víkend tráví ve Skotsku. Podle svých poradců prezident víkend věnuje přípravám na pondělní summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách, agentura AP ale poznamenala, že si jistě najde čas i na to, aby si zahrál golf.

Trump ve čtvrtek v rozhovoru s deníkem The Sun řekl, že Johnson by byl skvělým premiérem. V pátek pak na tiskové konferenci s britskou ministerskou předsedkyní Theresou Mayovou vysvětlil, že jen odpovídal na dotaz, jaký by byl Johnson premiér.