Novičokem mohou být kontaminovány stovky předmětů, bojí se policie

Policie dnes oznámila, že v rámci vyšetřování takových předmětů zajistila přes 400.

V pátek londýnská policie potvrdila, že zdrojem novičoku, s nímž přišla dvojice před dvěma týdny do styku, byla malá lahvička, která se našla v domě jedné z obětí otravy. Čtyřiačtyřicetiletá Dawn Sturgessová mezitím zemřela, její 45letý partner Charlie Rowley v úterý nabyl vědomí. Podle policie přišli do styku s látkou nešťastnou náhodou.

Lahvička byla jen jedním z 400 předmětů doličných, které vyšetřovatelé zajistili v domě muže v Amesbury. Policie sdělila, že mnoho z těchto předmětů by mohlo být kontaminováno a byly odeslány do laboratoří k analýze. Nadále je přitom nejasné, jak se do rukou britského páru lahvička dostala.

Vyloučeno údajně není ani to, že existují další ještě neobjevené nádržky s novičokem nebo kontaminovaná místa. Pátrání po nich by mohla trvat ještě měsíce, uvedl policejní mluvčí.