Trump: EU je nepřítel USA. Rusko jen v některých ohledech

Trump nepůjde na pondělní summit se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Helsinkách s přehnanými očekáváními, ale právě naopak. Trump to v sobotu prohlásil v rozhovoru s televizí CBS News, která dnes rozhovor zveřejnila. Hlava USA nicméně nečeká, že by jeho historické setkání s šéfem Kremlu skončilo špatně. V rozhovoru Trump rovněž označil EU za jednoho z mnoha nepřátel, které USA mají. Dodal, že má na mysli zejména obchod.

"Mám malá očekávání," řekl Trump o summitu s Putinem. Zároveň ale ujistil, že nic špatného se nestane. "Nic zlého z toho nevzejde, možná se dočkáme něčeho dobrého," dodal.

Na dotaz moderátora, kdo jsou nyní největší nepřátelé Spojených států, Trump uvedl: "Myslím, že máme spoustu nepřátel. Myslím, že Evropská unie je nepřítel, za to, co nám dělají v obchodě. O Evropské unii byste si to nemysleli, ale je nepřítel. Rusko je nepřítel v určitých ohledech. Čína je nepřítel ekonomicky. To ale neznamená, že jsou špatní. To neznamená nic. Znamená to, že jsou konkurenceschopní."

Trump si opakovaně stěžuje na obrovský obchodní deficit, který mají Spojené státy s EU, zvláště s Německem. Pohrozil kvůli tomu již Evropě zavedením cel a některá již také uplatňuje.

"Amerika a EU jsou nejlepší přátelé. Kdokoli říká, že jsme nepřátelé, šíří fake news (falešné zprávy)," reagoval ihned na twitteru na Trumpova slova předseda Evropské rady Donald Tusk.