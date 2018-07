Putin přijel do Helsinek se zpožděním. Poprvé použil "bestii", je větší než Trumpova

Setkání Putina s Trumpem mělo začít dvacet minut po poledni SELČ po ceremoniálu fotografování. Ruský prezident se měl do prezidentského paláce v Helsinkách ke schůzce dostavit zhruba deset minut před polednem SELČ. Trump přicestoval do Helsink z Británie už v neděli.

Podle původního protokolárního plánu měl podle agentury TASS Trump Putina v prezidentském paláci očekávat. Šéf Bílého domu ale podle televize CNN své plány změnil poté, co se Putin cestou do Helsink zdržel. Trump s odjezdem ze svého hotelu vyčkal až do chvíle Putinova příjezdu do prezidentského paláce.

Putin si podle ruských médií na dochvilnosti nezakládá, i na několik schůzek se zahraničními vůdci se v minulosti dostavil se zpožděním. Čekat nechal i britskou královnu Alžbětu II. nebo papeže Františka. Rekordu zřejmě v tomto ohledu dosáhl v roce 2012, kdy na něj bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč čekal čtyři hodiny.