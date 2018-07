USA nepotřebují spojence v EU? Šéf Bílého domu znovu utočí na Evropu

V sobotu v rozhovoru s televizí CBS News Trump prohlásil, že je pozitivně naladěn vůči jeho historickému setkání s šéfem Kremlu. V rozhovoru Trump rovněž označil EU za jednoho z mnoha nepřátel, které USA mají. Dodal, že má na mysli zejména obchod.

Na dotaz moderátora, kdo jsou nyní největší nepřátelé Spojených států, Trump uvedl: "Myslím, že máme spoustu nepřátel. Evropská unie je nepřítel, za to, co nám dělají v obchodě. O EU byste si to nemysleli, ale je nepřítel. Rusko je nepřítel v určitých ohledech. Čína je nepřítel ekonomicky. To ale neznamená, že jsou špatní. To neznamená nic. Znamená to, že jsou konkurenceschopní.“

EU Trumpův názor nesdílí a tvrdí, že Evropa na USA pohlíží jako na svého hlavního spojence. Na prezidentova slova reagovali lídři z celé Evropy, nikdo s nim ale nesouhlasil. „Amerika a EU jsou nejlepší přátelé. Kdokoli říká, že jsme nepřátelé, šíří fake news (falešné zprávy)," reagoval ihned na twitteru na Trumpova slova předseda Evropské rady Donald Tusk



Mezi EU a USA panují určité obchodní konflikty a rozdílné pozice v otázce skleníkových emisí. Před rokem americký prezident ohlásil odchod od Pařížské smlouvy, která stanovila společné cíle v boji s globálním oteplováním. Tento krok velmi znepokojil EU, která usiluje o snižování emisí.

Trump uvedl, že EU musí víc investovat do obrany a zároveň zpřísnit migrační politiku. Evropští lídři si uvědomují, že bez USA mohou ztratit kontrolu nad politickou situaci ve světě, navíc nedokážou vyřešit ani konflikty na Blízkém východě. Bez USA Evropa zůstane bez hlavního ekonomického spojence, zatímco Trump jasně uvedl, že je namířen prohlubovat vzájemné ekonomické partnerství s Japonskem, Austrálii, Novým Zélandem a dalším neevropskými státy včetně samotného Ruska.

Trump si opakovaně stěžuje na obrovský obchodní deficit, který mají Spojené státy s EU, zvláště s Německem. Pohrozil kvůli tomu již Evropě zavedením cel a některá již také uplatňuje.