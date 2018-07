Summit USA-Rusko: Trump a Putin dvě hodiny jednali za zavřenými dveřmi

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

Trump své hodnocení summitu sdělil novinářům při zahájení pracovního oběda, který po besedě mezi čtyřma očima následoval. Z ruské strany se jednání delegací kromě Lavrova účastní hlavní Putinův zahraničně politický poradce Jurij Ušakov a kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. Členem americké delegace je kromě Pompea bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton.

Prezidenti spolu za zavřenými dveřmi hovořili zhruba o půl hodiny déle, než organizátoři summitu předpokládali. Delší než plánované bylo i jednání Trumpa s Putinem během jejich prvního setkání v Hamburku loni v létě. Místo plánovaných 40 minut tehdy spolu mluvili přes dvě hodiny.

zdroj: YouTube

Putin po poledni při zahájení besedy poukázal na to, že s Trumpem i v minulosti udržoval stálé kontakty, uskutečnilo se několik telefonních rozhovorů. "Přišel ale čas na zevrubný rozhovor o dvoustranných vztazích a bolavých místech ve světě, je jich docela dost," řekl Putin. Trump mu pogratuloval k úspěšnému uspořádání fotbalového mistrovství světa v Rusku, sledoval prý dokonce semifinále i finále.

Podle ruské televize Rossija 24 předložila ruská delegace Američanům "papír" s návrhem textu závěrečného prohlášení. Delegace obou zemí se ale údajně dohodly, že o případném podpisu dokumentu rozhodnou sami prezidenti.

Ruská agentura RIA Novosti krátce před zahájením summitu napsala, že Moskva je připravena debatovat s Američany o údajném vměšování do prezidentských voleb v USA. "Jsme připraveni diskutovat, jsme připraveni k oboustranným závazkům nevměšování do vnitřních záležitostí," citovala agentura nejmenovaného ruského činitele. Rusko podle něj navrhne, aby obě země obnovily dialog o strategické stabilitě a věnovaly se na summitu otázce kontroly zbrojení, Íránu a situaci v Sýrii.

Americký tisk dnes v komentářích nevylučuje, že výsledkem summitu může být závazek Moskvy, že pomůže se stažením íránských vojáků a bojovníků Hizballáhu ze syrských oblastí při hranicích s Izraelem. V otázce kontroly zbrojení se dohoda neočekává, nanejvýš prý ujednání o diskusi na úrovni expertů. Agentura Reuters nevylučuje dohodu o doplnění stavu diplomatů na velvyslanectvích v Moskvě a Washingtonu, oslabeného po oboustranném březnovém vyhoštění.

Podle CNN trval Trump na důvěrné osobní schůzce s Putinem z řady důvodů. Chtěl si prý sám učinit obrázek o osobě ruského vůdce, stejně jako to učinil při červnovém setkání se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Obával se prý rovněž, že přítomnost třetích osob by mohla vést k únikům informací. Americký prezident prý rovněž nestál o to, aby ho jeho poradci při konverzaci s Putinem přerušovali. Většina z nich totiž zastává vůči Rusku tvrdší postoj než sám Trump.

Prakticky všechna americká média dnes upozornila, že v úvodu jednání šéf Bílého domu vypočítal možná témata rozhovoru s Putinem, mezi nimiž ale chybělo údajné ruské vměšování do amerických prezidentských voleb. Řada amerických kongresmanů, demokratických i republikánských, právě toto téma považuje za klíčové.