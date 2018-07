Exministr Jonhson se vrátil k původnímu povolání. A hned Brity zpucoval

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Johnson spolupracoval s listem The Daily Telegraph přes 20 let. Pracoval pro něj v době, kdy byl dopisovatelem v Bruselu v letech 1989 až 1994. The Times ho předtím propustily kvůli vymyšlené citaci. Jako novinář vyjadřoval euroskeptické postoje a i v době, kdy zastával ministerský post, publikoval několik článků, v nichž většinou útočil na autoritu Mayové.

Při své demisi řekl, že sen o brexitu umírá. Ve svém nedělním sloupku napsal, že svět věří ve Velkou Británii, a vyzval občany, aby tuto důvěru se světem sdíleli.

"Světové elity skládají této zemi nejvyšší komplimenty tím, že sem chtějí jezdit, nakupovat, posílat své děti do zdejších univerzit. Jsou ohromeny nesmysly publikovanými v médiích a nedostatkem sebedůvěry v současné debatě o EU a o tom, zda můžeme věci dělat sami pro sebe," napsal Johnson.

"My všichni si musíme v tomto kritickém okamžiku pro náš ústavní vývoj věřit, věřit v britský národ a v to, co dokáže, i v naši demokracii," dodává Johnson.