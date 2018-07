Ženě se udělalo zle a šla na toaletu. To, co následovalo poté, bylo noční můrou

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

Namísto toho, aby se ženě udělalo lépe, se stal pravý opak. Začala totiž rodit, což pro ni byl šok. Matka dvou dětí totiž nevěděla, že je těhotná, a nevěděli to ani lékaři. Vůbec nikdo si za celé měsíce ničeho nevšimnul. A to stále nebylo to nejhorší.

"Bylo to neuvěřitelné. Najednou jsem cítila, že rodím do záchodu. Téměř jsem omdlela, když jsem uviděla malé dítě," prozradila britskému bulváru.

V šoku zavolali záchranáře a žena jim vysvětlila, co se stalo. Ti jí přikázali, aby vytlačila ven placentu. Jenže když žena zatlačila, namísto placenty se objevilo druhé dítě, dvojče.

To ale lezlo nožičkami napřed a nedýchalo. Záchranáři proto museli druhé děvčátko po porodu oživit a rozdýchat.

Překvapivé je, že matka vůbec nevěděla, že je těhotná. "Chodila jsem k lékaři a stěžovala si na to, že přibírám. Neposlal mě na žádné vyšetření. Už předtím jsem byla dvakrát těhotná, ale toto těhotenství bylo jiné," uvedla.

Podle svých slov měla pravidelnou menstruaci, takže jí nenapadlo, že by znovu mohla být těhotná. Její přítel si zpočátku myslel, že před ním chtěla těhotenství utajit a nevěřil tomu, že o ničem nevěděla. V šoku ale byl stejně jako ona i lékaři.