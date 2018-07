Seehofer je kverulant? Většina Němců chce jeho odchod, fandí mu příznivci AfD

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

Demisi Seehofera požaduje dokonce i 56 procent příznivců bavorské Křesťanskosociální unie (CSU), jejímž je Seehofer předsedou.

Většinovou podporu má pouze u jedné strany. 84 procent podporovatelů protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD), že Seehofer je čestný politik a pro 90 procent příznivců AfD je jako ministr vnitra přijatelný.

V aktuální žebříčku nejoblíbenějších politiků si tři měsíce před bavorskými zemskými volbami výrazně pohoršili na spolkové úrovni i v Bavorsku jak Seehofer, tak i bavorský premiér Markus Söder (CSU). Za nimi jsou už jen spolupředsedové AfD Alice Weidelová a Alexander Gauland.

Nejpopulárnější političkou Německa zůstává německá kancléřka a předsedkyně Křesťanskodemokratické unie (CDU) Angela Merkelová. Pokud by se nyní konaly volby do Spolkového sněmu, získal by konzervativní blok CDU/CSU 31 procent hlasů, jejich nynější koaliční partner Sociálnědemokratická strana Německa 17 procent, AfD 16 procent, Zelení 13 procent a liberální FDP a krajně levicová Levice po devíti procentech.