Jednání s Trumpem bylo úspěšné a užitečné, pochvaloval si Putin. Mluvilo se i o vměšování do voleb

Putin sice přiznal, že všechny problémy nebyly odstraněny a že ne ve všech otázkách panuje shoda, obě strany ale podle něj učinily první krok. Za důležité považuje zahájit dialog o rovnováze stavů jaderných zbraní.

Ve čteném prohlášení uvedl, že Rusko předložilo americké straně konkrétní návrhy na kontrolu zbrojení a na posílení režimu nešíření jaderných zbraní. Tlumočil zároveň znepokojení Ruska nad rozhodnutím USA odstoupit od jaderné smlouvy s Íránem.

Šéf Kremlu také soudí, že existují podmínky pro spolupráci s USA ohledně Sýrie, přičemž bezpečnost Izraele a mír na Golanských výšinách je třeba zaručit. Obě země mohou spolupracovat také při řešení humanitární krize v Sýrii. „Naši vojáci spolupracují (v Sýrii) docela dobře," poznamenal.

Trumpa pak pochválil za jeho jednání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Pokroku, který se týká Korejského poloostrova, bylo podle ruského prezidenta dosaženo "v mnohém díky osobnímu vkladu prezidenta Trumpa," který se rozhodl pro spolupráci, nikoli pro konfrontaci.

Ruský prezident konstatoval, že s jednáním s Trumpem je „vcelku spokojen". „Dobře jsme si popovídali a doufám, že jsme se začali vzájemně více chápat. Jsem mu za to vděčný," řekl Putin.

Putin znovu popřel ruské vměšování do amerických voleb

Na tiskové konferenci se Putin překvapivě obsáhle zabýval americkým obviněním, že Rusko se vměšovalo do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Zdůraznil přitom dřívější stanovisko Moskvy, že Rusko se žádného zasahování nedopustilo.

Téma vměšování podle něj zmínil Trump. „Musel jsem zopakovat, co jsem řekl už nejednou, a to i na schůzkách s prezidentem. Ruský stát se nikdy nevměšoval a nehodlá se vměšovat do amerických vnitřních záležitostí včetně volebního procesu," konstatoval Putin. „Jmenujte mi jediný fakt, který hovoří o tajné dohodě (Trumpova volebního štábu s Ruskem) při prezidentských volbách. Jsou to úplné bláboly," prohlásil ruský prezident. Je podle něj třeba opírat se o fakta, nikoli o pověsti.

O dvanácti agentech ruské vojenské rozvědky, které minulý týden americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) obvinil z hackerského útoku proti serveru Demokratické strany USA, Putin prý nemá mnoho co říci. „Naše (ruská) prokuratura může takový výslech provést, a informovat pak USA o jeho výsledku. Můžeme dokonce pozvat oficiální představitele USA včetně členů Muellerovy komise, aby výslechům byli přítomni," řekl ruský prezident.

Rusko ale v takovém případě bude podle Putina po americké straně žádat, aby byly vyslechnuty osoby, které Moskva viní z trestných činů na ruském území. Prezident uvedl, že jde například o podnikatele Williama Browdera, investora, který ve Spojených státech pomohl prosadit tzv. Magnitského zákon se sankcemi proti Rusům porušujícím lidská práva. Browder byl v nepřítomnosti v Rusku loni v prosinci odsouzen k devíti letům vězení za záměrný bankrot a daňové úniky a čelí dalším obviněním.

Putin komentoval i skandál kolem ruské společnosti Concord Management, obviněné v USA z šíření demagogické propagandy proti USA v době voleb a vystavené americkým sankcím. Tuto firmu, jejíž šéf Jevgenij Prigožin má podle ruského tisku blízko Kremlu, je podle prezidenta třeba považovat za soukromý subjekt. "Rusko je demokratický stát, stejně jako USA. Je-li to tak, pak konečné rozhodnutí (o vměšování) může vynést jen soud, nikoli tajné služby," řekl Putin.

O údajných kompromitujících dokumentech, shromažďovaných před lety v Rusku proti Trumpovi během jeho návštěvy v Rusku, Putin prý nic neví. Nevěděl tehdy ani o tom, že Trump je v Rusku přítomen. "Větší pitomost je těžké si představit," komentoval existenci údajných kompromitujících materiálů.

Sám Trump pak dodal, že nevidí důvod, proč by Rusko mělo zasahovat do prezidentských voleb v roce 2016. Americké tajné služby přitom vměšování již dříve potvrdily. Cílem kampaně bylo podle nich podkopat demokratický proces v zemi a pošpinit demokratickou kandidátku na prezidenta Hillary Clintonovou.

Americký prezident na tiskové konferenci zopakoval, že během předvolební kampaně neexistovala žádná „tajná dohoda" mezi ním a ruskou vládou. Jak uvedl, vedl „čistou kampaň" a „snadno" porazil demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou. „Vedl jsem skvělou kampaň, a proto jsem prezidentem," dodal Trump.