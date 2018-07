Demontáž světového řádu? Putin na summitu triumfoval, po Trumpovi zbyla pachuť, píšou v Británii

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

"V diplomatické hře mezi zkušeným a bojem zoceleným šachovým mistrem a mužem bez schopnosti soustředit se na šachy může být jen jediný vítěz," napsal v komentáři The Independent. "Není třeba být příliš melodramatický, ale člověk se musí ptát, zda tento summit nebyl startovním výstřelem k závodu o demontáž světového řádu posledních sedmi desítek let," dodal.

Tisková konference Trumpa a Putina byla podle listu The Guardian plná úsměvů. "Putin dokonce Trumpovi dal fotbalový míč... Americký prezident dal ale ruskému vůdci daleko větší dárek," napsal britský list. Témata jako Ukrajina, ruské vměšování do amerických voleb, kybernetické útoky či útok na Skripalovy v jihoanglickém Salisbury hrály při jednání jen podružnou roli. Ruský prezident se tak podle listu stal "velkým vítězem" summitu, neboť se do Moskvy ve sporných otázkách vrací pod daleko menším tlakem než kdy dřív.

"O tom, na čem se Donald Trump a Vladimir Putin dohodli v dvouhodinovém soukromém rozhovoru, nevíme nic. Chvála, jakou Trump pěl na bývalého agenta KGB na veřejnosti, byla ale dostatečně ohromující," napsal v komentáři The Financial Times.

"Mlčení Trumpa k Ukrajině bylo ostudné. Asi nejvíce znepokojivé ale byla neochota amerického prezidenta bránit svou vlastní zemi, když byl dotázán, zda si myslí, že se Rusko vměšovalo do amerických voleb. Je těžko představitelné, že by byť jediný z jeho předchůdců zastával tak proruskou politiku," píše The Times, podle kterého zanechal summit v Helsinkách nepříjemnou pachuť, "jejímž cílem je iritovat Západ".