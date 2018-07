Do EU letos proniklo přes 60 tisíc uprchlíků. Největšímu náporu čelí Španělsko

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Brusel - V první polovině letošního roku se počet nelegálních přechodů vnější hranice EU snížil na 60.430, ve srovnání se stejným obdobím loni je to zhruba poloviční počet. Frontex upozornil, že poprvé připlouvá víc uprchlíků do Španělska než do Itálie.