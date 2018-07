Vysokorychlostní vlak Praha-Drážďany? ČR a Německo chystají prezidentskou smlouvu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Berlín/Praha - Česko a Německo chystají prezidentskou smlouvu o vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan. Podepsána a schválena by mohla být do konce příštího roku. V Berlíně to dnes oznámil český ministr dopravy Dan Ťok.