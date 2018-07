EU má plán proti Trumpovi. Americe se nebude líbit

Černý scénář: Evropa se hroutí, lidé končí na ulici. Co by se stalo, kdyby padlo euro?

Japonský premiér Šinzo Abe a představitelé předních orgánů EU Donald Tusk a Jean-Claude Juncker se sami pasovali do funkce mohykánů svobodného a liberálně demokratického světa v reakci na kontroverzní pondělní setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimírem Putinem ve finských Helsinkách. Velké vášně vyvolala Trumpova loajalita Kremlu a kritizování amerických zpravodajských služeb, což nemá v politických dějinách USA obdoby.

Abe se pak následně s Tuskem a Junckerem rozhodl přistoupit ke dvoustranné dohodě o vstupu Japonska do zóny volného obchodu, kdy se odstraní veškeré celní tarify na zboží dovážené z Japonska i vyvážené z něj. Předseda Evropské rady Donald Tusk a otevřený kritik administrativy Donalda Trumpa smlouvu s Tokiem uvítal nejen z hlediska lepších obchodních vztahů, nýbrž i zahraniční politiky.

Následujíc den poté, co Trump podpořil ruského prezidenta v jeho výrocích, že Kreml nijak nezasahoval do amerických voleb, a v kritice amerických zpravodajských služeb, se Tusk nechal slyšet, že Japonsko i nadále podporuje EU a územní celistvost Ukrajiny, včetně Krymu, který byl nezákonně anektován v roce 2014. Ztráta spojence ve Washingtonu zřejmě dotlačí EU k větší orientaci na asijské země, včetně Číny a pravděpodobně i Jižní Koreje. Například německá kancléřka Angela Merkelová se rozhodla vytvořit koalici s Čínou za účelem prohlubování vzájemných obchodních vztahů.

Tusk dále zdůraznil, že jsou EU a Japonsko jednotní v přístupu k jaderné dohodě s Íránem, a že hodlají i nadále prosazovat rušení hospodářských sankcí vůči Teheránu výměnou za oslabování íránského jaderného průmyslu. Poté, co Donald Trump tuto dohodu vypověděl, rozhodla se EU přistoupit k blokačnímu zákonu, který by měl obnovené íránské sankce obejít a zachránit tak vztahy mezi EU a Íránem.

"Na poli mezinárodní politiky lze říci, že se podařilo konečně objevit světlo na konci tunelu. Rádi bychom vám všem řekli, že se na nás můžete spolehnout, a že jsme zcela předvídatelní, a to jak my, političtí zástupci EU, tak i Japonci. Slibujeme, že budeme i nadále prosazovat svět založený na hodnotách právního státu, lidských práv a svobod, transparentnosti a zdravého rozumu. Dovoluji si ještě připomenout, že je dnešní den potvrzením toho, v co všichni Japonci i Evropané, jakož i rozumní lidé z celého světa, stojí, tedy vzájemný respekt a spolupráci," řekl Donald Tusk.

Jakmile dojde k faktické ratifikaci bilaterální dohody budou zrušeny téměř veškeré celní sazby na japonské zboží, včetně automobilů, což by mohlo podpořit i evropský průmysl. Japonští spotřebitelé budou moci nakupovat za nižší ceny evropská vína, vepřové maso, kabelky, léčiva i medikamenty. Kromě volného obchodu bude součástí nových evropsko-japonských vztahů také volný přenos dat.