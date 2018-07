Babiš pro Financial Times: EU potřebuje změnu, nemůžeme přijmout všechny migranty planety

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Londýn/Praha - Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro britský list The Financial Times řekl, že Evropská unie potřebuje změnu a pravomoci se musejí vrátit do národních metropolí. Unie by se podle něj měla spíše zaměřit na zabezpečení svých hranic a poskytnout pomoc zemím, které uprchlíci opouštějí.