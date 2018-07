Španělsko řeší trable s ponorkou. Byla příliš těžká, po úpravě se zase nevejde na základnu

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

Co bude dál? Vládní činitelé USA nevědí, co Trump s Putinem dohodl

První problémy se objevily už v roce 2013, když se zjistilo, že ponorka je asi o 100 tun těžší, než by měla být. Znamenalo by to, že se sice potopí, ale na hladinu již nevyplave. Odborníci tedy ponorku typu S-80 prodloužili, aby se kompenzovala její přílišná hmotnost. Každý metr navíc ale údajně stál v přepočtu desítky milionů korun.

Španělský list El País nyní informoval, že po uvedených změnách nastal nový problém - prodloužená ponorka se nevejde do doku na základně v Cartageně. Ta bude muset být proto upravena.

Ponorku si námořnictvo objednalo ve státní loděnici Navantia. Původně mělo jít o plavidlo dlouhé 71 metrů s hmotností 2200 tun, nyní je ponorka typu S-80 Plus dlouhá 81 metrů a váží 3000 tun.