Migranty jiné barvy pleti by v Praze zbili, utrousil nizozemský ministr

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Haag - Nizozemský ministr zahraničí Stef Blok se ostře pustil do Česka a Polska. Kdyby migranti jiné barvy pleti podle něj přišli do Prahy či do Varšavy, pravděpodobně by je tam zbili. Pobouřil i občany Surinamu, když jejich zemi označil za příklad neúspěchu soužití více etnik.