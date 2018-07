Španělsko zrušilo eurozatykače na katalánské politiky, Puigdemonta lze stíhat za vzpouru

Soudce Llarena zrušil eurozatykač a mezinárodní zatykač na uprchlé katalánské politiky, ale ponechal v platnosti zatykače národní. Dotyčným tedy stále hrozí zatčení ve Španělsku, jinak mohou cestovat, kam chtějí.

Důvodem pro odvolání zahraničních zatykačů je verdikt německého soudu ohledně Puigdemonta. Pokud by soudce Llarena tento verdikt přijal, katalánský expremiér by mohl být ve Španělsku souzen jen za zpronevěru, a ne za vzpouru. Mohla by tak vzniknout situace, že Puigdemont by dostal trest několik let vězení za zpronevěru a členové jeho bývalé vlády by mohli být odsouzeni za vzpouru. Za ni hrozí až 30 let, pokud byla ozbrojená. V jejich případě tedy hrozí až 25 let.

Soudce Llarena považuje Puigdemonta za hlavního aktéra procesu, v němž má být souzeno zřejmě na podzim bývalé katalánské vedení za snahu odtrhnout autonomní region od Španělska. Zpronevěry se podle soudu dopustili uspořádáním říjnového referenda o nezávislosti Katalánska, které Madrid označuje za protiústavní. Kvůli němu bývalá španělská vláda katalánské vedení koncem října sesadila a španělská prokuratura ho pak obvinila ze vzpoury.

Katalánský deník El Nacional dnes uvedl, že Puigdemont se asi "během několika dní" vrátí do Belgie, kam loni s několika exministry uprchl. I tamní justice měla tehdy rozhodovat o jejich vydání, ještě předtím ale soudce Llarena v prosinci eurozatykače na Puigdemonta i exministry zrušil. Podle některých médií se obával, že je Belgie rovněž nevydá kvůli obvinění ze vzpoury, ale možná jen kvůli zpronevěře.