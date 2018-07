Tatry se vzpamatovávají ze záplav. O pomoc volali čeští turisté, pro dítě letěl vrtulník

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

Tatry, které jsou častým cílem českých turistů, v uplynulých třech dnech zasáhl vydatný déšť. V některých oblastech napršelo tolik, jako běžně za celý měsíc. Nejhorší situace byla v obci Stará Lesná. Hladina Studeného potoka, která tam obvykle dosahuje necelého metru, stoupla během záplav na dva a půl metru. Dnes ráno klesla pod dvoumetrovou hranici.

Uzavřené jsou Bielovodská a Javorová dolina u hranic s Polskem. Neprůchodná je také část hojně využívané Tatranské magistrály, a to mezi lokalitou Hrebienok a Zamkovského chatou a Hrebienkem a horským hotelem Sliezsky dom.

Ve čtvrtek večer HZS ve Vysokých Tatrách požádaly o pomoc dvě skupiny českých turistů. Rozvodněné potoky komplikovaly návrat z celodenní túry skupině čtyř dospělých a deseti dětí. Nejvíce vyčerpaného českého chlapce z oblasti evakuoval přivolaný záchranářský vrtulník. Zbylým členům skupiny se nakonec podařilo dorazit do zmiňovaného horského hotelu, kde se ubytovali.

Horskou službu kontaktovala také dvojice jiných českých turistů, která po celodenní túře nezvládala sestup do údolí. 53leté ženě rovněž pomohl záchranářský vrtulník, jehož posádka po ošetření přepravila turistku do údolí, kde ji předala lékařům. 55letého muže horští záchranáři doprovodili do údolí.