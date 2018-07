Lodě přivezly na Sicílii 66 tuniských migrantů, na získání azylu nemají šanci

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

Většina migrantů, kteří letos přišli do Itálie, pochází z Tuniska. Tuniské úřady proto na nátlak Říma zpřísnily kontroly, které mají zamezit ilegálním cestám uprchlíků do Itálie. Při zátazích proti ilegální imigraci úřady zabavují mimo jiné motory do nafukovacích člunů i chytré mobilní telefony.

Většina z Tunisanů se po příchodu do Itálie ukrývá s pomocí známých a příbuzných a zůstává v zemi ilegálně, tvrdí italská policie.

Itálie má s Tuniskem readmisní dohodu, ta ovšem předpokládá vyhoštění nanejvýš 30 lidí týdně. Počet Tunisanů přicházejících do Itálie byl dosud výrazně vyšší.

Italská vláda premiéra Giuseppe Conteho vyzývá členské státy EU, aby si uprchlíky přerozdělovaly. Český premiér Andrej Babiš to označil za cestu do pekel. Conte poté pozval Babiše do Itálie. Ten nabídku sice přijal, ale konkrétní termín schůzky zatím oznámen nebyl.