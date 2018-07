Francouzská reprezentace je jen "výběr Afriky"? Kvůli fotbalovému mistrovství to mezi lidmi vře

Mezi českými fanoušky například koluje fotka zveřejněná facebookovou skupinou „Neprojdou - NO pasaran“. U jmen hráčů Francie a jejich údajném africkém původu. Podle mnohých diskutujících tak Chorvatsko ve finále nehrálo proti evropskému týmu, ale „proti výběru Afriky“ či „proti spojeným kmenům africkým“.

„Pořad nechápu. Ha! Pořad mám ta to ze národní tým je tvořen národem. Takže Francie je vlastně kolonie Afriky nebo to bylo naopak?!?“ napsal například jeden z diskutujících.

Jak poukazuje server Manupulátoři, cz, který vyvrací hoaxy, ve skutečnosti byli ve francouzské reprezentaci jen tři hráči, kteří se nenarodili ve Francii. „Konkrétně brankář Steve Mandanda, který zasáhl do turnaje na jediný zápas s Dánskem, to samé platí i pro záložníka Thomase Lemara. Jediný Samuel Umtiti, původem z Kamerunu, nastupoval celý turnaj v základní sestavě. Tedy kromě zápasu s Dánskem, v kterém trenér Didier Deschamps dal příležitost náhradníkům. Samuel Umtiti přišel s rodinou do Francie ve svých dvou letech. Všichni ostatní se narodili ve Francii,“ uvedl server.

Skupina Neprojdou - NO pasaran také zveřejnila informace o tom, že vítězství Francie vypukly v zemi bujaré oslavy. „Co to je? Co to proboha je? Evropská unie, madame,“ píše se v komentáři k jedné z fotek.

Mistři z Francie.

Afričané za ně hrají,

Francouzi to slaví,

Afričané radost mají,

bo je fotbal baví.

Francie je mistr světa

díky hráčům z ciziny,

s nimi Franků fotbal vzkvétá,

dosahuje výšiny..#jabkuc — Jiří Kučera (@kucera02) 15. července 2018

„Paříž, "oslavy" MS ve fotbale ze zvrhly v násilí a rabování gangů "mladíků"… Francouzské úřady dnes zveřejnily včerejšího vandalismu způsobeného především africkými přistěhovalci po vítězství týmu Francie na mistrovství světa ve fotbale. Celkem 292 lidí bylo zatčeno, z toho 90 v Paříži a 18 v Lyonu. 45 policistů bylo během bojů s mladíky vážně zraněno,“ tvrdil server.

V policejní vazbě sice kvůli bouřlivým oslavám skončilo v celé zemi téměř 300 lidí, o jejich původu ale policie neinformovala. V Paříži policie předvedla 102 lidí a 90 z nich je ve vazbě. Policejní prefekt Michel Delpuech řekl na tiskové konferenci, že vzhledem k velikosti davu a vytíženosti policie je to umírněná bilance.

Pozornost francouzské reprezentaci na sociálních sítích věnoval třeba také předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. „Najdeš rozdíl?“ napsal k fotce francouzských národních týmů z roku 1986 a 2018.