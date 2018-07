Zastaví se letadla, lidé budou vyhnáni. EU se připravuje i na divoký brexit bez dohody

Nedávno zveřejněná představa Londýna o budoucnosti po brexitu obsahuje podle Barniera body, které mohou být základem k jednání, přesto má unijní vyjednávací tým k dokumentu řadu konkrétních otázek.

Barnier dnes ale také zopakoval, že úřady ve 27 zemích unie i firmy by měly využít krátícího se času a začít se připravovat i na situaci, kdy by na konci března příštího roku Británie z evropského bloku odešla bez dohody.

Náměstek českého ministra zahraničí Jakub Dürr, který dnes Českou republiku zastupoval na jednání 27 členských států, novinářům řekl, že o takové variantě se dnes mluvilo, připomněla ji ve čtvrtek ostatně i Evropská komise. "Připravenost se samozřejmě týká nejen Bruselu a evropské roviny, ale i jednotlivých členských států. Právě proto, že stále nevíme, jestli to bude, nebo nebude, jaká je šance si vsadit, tak je třeba mít s velkou vážností nachystaný i druhý scénář," poznamenal Dürr.

Konkrétní úkoly by z toho plynuly i pro ČR, pro kterou by takzvaný tvrdý brexit měl jasné negativní dopady v oblastech jako je průmysl, doprava či letectví a další. "Nemá smysl se strašit, ale spíš si říci právní možnosti a varianty krizového scénáře," poznamenal náměstek. V únoru či březnu 2019 by určitá řešení podle něj mohla nabídnout Evropská komise. "Nejhorší, co se může stát je, že se zastaví letadla, neodjedou kamiony a lidé budou třeba po 20 letech života v Británii třeba vraceni. Nebo se najde v posledních měsících dobrá vůle," uvedl.

Dohoda o rozluce, která řeší konkrétní okolnosti ukončení členství Británie v unii, včetně otázky práv občanů EU v Británii po brexitu či přechodného období do konce roku 2020, zatím domluvena není. Poslední jednací kolo skončilo ve čtvrtek, Londýn poprvé zastupoval nový britský vyjednavač Dominic Raab.

Barnier dnes připomněl, že čas se krátí a na domluvu o brexitové dohodě zbývá přibližně 13 týdnů. EU i Londýn ji totiž chtějí mít hotovou nejpozději v říjnu, aby ještě do data ukončení členství Británie v EU stihla projít příslušnou ratifikací v britském i evropském parlamentu a mohla začít platit.

Dürr připomněl, že britská pozice se v souvislosti s domácí politickou situací dál vyvíjí. "Bílá kniha (jak bývá britský návrh někdy označován) je hodnocena všemi jednotně jako posun dopředu, jsme rádi, že jsme konečně z Británie něco konkrétnějšího viděli, bude to základ pro další kroky," řekl.

Barnier podotkl, že pozitivní je například návrh Londýna na dohodu o volném obchodu jako základu budoucích obchodních vztahů, udržení srovnatelných pravidel ohledně státní podpory či zaměstnanosti nebo životního prostředí či snaha o úzkou spolupráci kolem otázek vnitřní i mezinárodní bezpečnosti, včetně opatření souvisejících s dohledem soudu EU, která tak umožňují úzkou výměnu dat.