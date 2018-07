Při hromadné nehodě deseti aut na německé dálnici zemřeli čtyři lidé

Černý scénář: Evropa se hroutí, lidé končí na ulici. Co by se stalo, kdyby padlo euro?

Dalších pět bylo těžce zraněno. Policie nyní zkoumá příčiny sobotního neštěstí, k němuž mohl přispět i déšť, napsala agentura DPA.

Mezi mrtvými jsou podle policie dva muži ve věku 43 a 59 let a dvě ženy ve věku 50 a 59 let. Zranění byli dopraveni do nemocnice třemi vrtulníky a sanitními vozy a žádný z nich by neměl být v ohrožení života. Jedna osoba byla lehce zraněna a ošetřena na místě nehody.

Podle dosavadních zpráv není důvod nehody zatím známý. Není jasný ani časový interval, ve kterém do sebe vozy, mezi kterými byly tři dodávky, narazily. Škody na autech jsou podle policie velké.