25 tisíc lidí v Mnichově protestovalo proti migrační politice CSU

V Mnichově se protestovalo proti migrační politice CSU, do ulic vyšlo 25 tisíc lidí

Organizátoři protestu v prohlášení poukázali na "neodpovědnou a rozvratnou" politiku stranického vedení, které podle nich šíří strach a vede německou společnost doprava. Protest svolali aktivisté sociální demokracie, německých Zelených, radikální Levice a náboženských a dobročinných spolků.

CSU ztrácí voliče, v podzimních volbách do bavorského parlamentu podle všech aktuálních průzkumů přijde většinu. Ve volbách by mohla získat 38 procent hlasů, což by byl nejhorší výsledek strany od roku 1954.

Demonstranti kritizovali vůdce CSU a ministra vnitra spolkové vlády Horsta Seehofera a bavorského premiéra Markuse Södera za jejich protiimigrační postoje. CSU akci označila za "politickou agitaci". Lidé v Bavorsku prý vědí, jaké hodnoty strana zastává.