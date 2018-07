Trest smrti pro džihádisty z gangu Beatles? Británie by se tomu nebránila

Alexanda Kotey a El Shafee Elsheikh jsou podezřelí, že se zapojili do únosu, mučení a vražd západních rukojmích. V lednu je v Sýrii zadržely arabsko-kurdské milice SDF a od té doby Británie a USA jednají o tom, kde budou muži postaveni před spravedlnost.

Britský ministr vnitra Sajid Javid podle listu The Daily Telegraph napsal americkému ministrovi spravedlnosti Jeffu Sessionsovi, že Británie nemá v plánu USA požádat o vydání zmíněných mužů s tím, že soudní řízení by bylo úspěšnější ve Spojených státech. Britský ministr vnitra rovněž podle listu napsal, že Spojené království nebude po USA požadovat, aby se zaručily, že muži nedostanou trest smrti.

Opoziční labouristé mezitím Javida osočili z "tajného a jednostranného" vypovězení nesouhlasu Británie s trestem smrti.

The Daily Telegraph rovněž na základě jiných dokumentů napsal, že by Británie nezabránila ve vydání mužů do věznice Guantánamo. Mluvčí britského ministerstva vnitra v reakci na to zopakoval, že si Británie i nadále přeje, aby USA zařízení uzavřely.

Nejznámější z teroristického gangu Beatles byl Mohammed Emwazi, přezdívaný "džihádista John". Zabit byl v roce 2015 při britsko-americkém útoku s pomocí bezpilotního letounu.

Emwazi se objevil na videích vražd amerických novinářů Stevena Sotloffa a Jamese Foleyho, humanitárních pracovníků z USA a Británie Petera Kassiga, Davida Hainese a Alana Henninga a japonského novináře Kendžiho Gota. Matka Jamese Foleyho řekla, že si popravu obou mužů nepřeje s tím, že by měli být spíše odsouzeni k doživotí. "Myslím, že s tou jejich zvrácenou ideologií by to z nich jen udělalo mučedníky. Chci, aby byla vykonána spravedlnost tím, že by byli posláni za mříže na zbytek života," uvedla.