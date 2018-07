Inferno v Řecku: Přes 50 mrtvých. Mnozí uhořeli v autech, lidé utíkali na pláže a skály

V okolí Atén v pondělí vypukly tři velké požáry, které si vyžádaly evakuaci stovek lidí. Dva z nich mají kromě obětí na životech na svědomí i desítky zničených domů.

Počet mrtvých podle agentury DPA ještě poroste. Záchranáři stále objevují nová ohořelá těla. Předchozí bilance čítala 24 obětí. Dalších 26 těl se našlo u města Rafina, ležícím východně od Atén.

zdroj: YouTube

Situace je kritická i v obci Mati východně od Atén. "Tam je bohužel největší počet zraněných, ale i největší počet mrtvých, lidí, kteří nezvládli odjet a byli uvězněni ve svých domech či autech," uvedl mluvčí řecké vlády Dimitris Tzanakopulos.

Premiér Alexis Tsipras předčasně ukončil návštěvu Bosny a Hercegoviny a vrátil se do Atén, aby předsedal krizovému štábu. Vyjádřil podezření, že požáry někdo založil úmyslně. Do Atén povolal hasiče z jiných řeckých regionů, kterým bude při hasicích pracích asistovat i armáda. Řecko zároveň o pomoc požádalo i další země EU.

Před ohněm lidé často prchali na pláže a skalnaté pobřeží. Odtud je zachraňovali na svých loďkách rybáři, pobřežní stráž, ale i turisté na gumových člunech, popsala dramatickou situaci DPA. Přes moře se podle ní z postižených oblastí podařilo evakuovat nejméně 700 lidí.

Řecké úřady dosud nepotvrdily, že by mezi hospitalizovanými v důsledku požárů byli i čeští občané, sdělila ČTK česká konzulka v Aténách Světlana Danešová. Vliv požárů je podle ní patrný i v hlavním městě. "Není tu azurové nebe, ale bílo-šedivé," uvedla v telefonátu.

Situaci českých turistů v Řecku monitoruje Asociace cestovních kanceláří ČR. "Zatím to vypadá na to, že by se to díky větru nemuselo dotknout žádné lokality, ve které čeští turisté jsou. Ale to může mít vývoj," řekl místopředseda asociace Jan Papež.