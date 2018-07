Násilné deportace porušují lidská práva, říkají uprchlíci

Trest za vraždu 14leté dívky v Doubici? Pachatel si má odsedět 19 let

Uprchlíci si často stěžují na porušování základních lidských práv v uprchlických zařízeních. Občanská komunita a lidskoprávní organizace tyto zařízení kritizují, a to stejně jako násilné deportační lety. Charterovými lety se zabývají speciální letecké společnosti, za jejích služby údajně platí sám stát.

Velká Británie zažívá velkou vlnu deportací – podle Dublinské dohody migranty pomocí charterových letů musí přemístit do státu, kam se žadatelé o azyl dostali nejdřív. Většinou to jsou Balkány, Itálie či Španělsko. Tyto deportace jsou násilné. Podle výpovědí některých deportovaných osob není výjimkou, že se při těchto deportačních letech používá násilí, údajně dostávají uprchlíci na palubě léky na uklidnění, jsou svazováni, umlčováni a biti.

Deník Independet píše o případu 27leté příslušnice Botswany, která byla násilně deportována do své domoviny nehledě na to, že ve Velké Británii žila už od svého dětství. „Zacházeli se mnou jako se zvířetem,“ řekla Opelo Kgari, která byla násilně deportována z Velké Británie zpátky do Botswany.

Podle nových zákonů pracovníci nesmějí používat žádné násilné metody při deportování lidí. Použíti fyzické síly a metod násilí je oprávněné pouze ve výjimečných situacích. Neziskové organizace naznačují na tom, že stát musí brát ohled na jednotlivce. Nucený návrat prý musí probíhat v důstojnosti a s ohledem na základní lidská práva každého člověka.