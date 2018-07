Německé město dostalo ultimátum. Musí dostat zpět bodyguarda bin Ládina

Samiho A., který je v Německu považován za potenciálně nebezpečného, zdejší úřady deportovaly 13. července do Tuniska. Soud v Gelsenkirchenu přitom rozhodl, že zatím nemůže být do Tuniska vyhoštěn. Nedá se totiž vyloučit, že by mu v severoafrické zemi nehrozilo mučení.

Soud, který svůj verdikt úřadům doručil až v momentě, kdy už byl Sami A. v letadle, následně konstatoval, že jeho deportace byla "hrubě protiprávní", že při ní byly porušeny základní právní principy a že musí být zrušena.

V dalším rozhodnutí, které nyní zveřejnil na internetu, soud vyjadřuje přesvědčení, že se město Bochum, které má případ na starosti, zatím dostatečně nesnaží o návrat Samiho A. do Německa, a proto mu hrozí pokutou.

Mluvčí tuniské soudní instance pověřené řešením teroristických případů Sufján Slítí v úterý řekl, že muž bude souzen v Tunisku, pokud vyšetřování jeho případu potvrdí obvinění z terorismu. Prozatím je ve vazbě v Tunisu. "Nepřipadá v úvahu deportovat ho do jiné země, není k tomu důvod. Bude souzen podle zákona za podezření, že se mimo svou vlast zapojil do terorismu," řekl Slítí. Spekulace, že muži v Tunisku hrozí mučení, mluvčí odmítl.

Tunisan požádal v Německu o azyl v roce 2006, ale neúspěšně. Byl obviněn, že se roku 2000 podrobil vojenské a ideologické přípravě v jednom táboře teroristické sítě Al-Káida v Afghánistánu. V několika obdobích byl bin Ládinovým tělesným strážcem. Tunisan tato obvinění popřel, v Německu byl ale v červnu zatčen. Několik let žil s rodinou v Bochumi, jeho příbuzní německé občanství mají.