Švédská aktivistka zabránila deportaci uprchlíka. V letadle ztropila povyk, vše si nahrávala

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stockholm - Mladá švédská aktivistka Elin Erssonová zabránila vyhoštění afghánského uprchlíka, který měl být v pondělí přepraven letecky do Istanbulu a později do vlasti. O případu informuje britský list The Guardian.