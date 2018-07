V Německu zatkli džihádistku. Vzala si bojovníka IS, byla připravena se odpálit

Německo začíná důrazněji potupovat proti družkám bojovníků IS. Sabine Ulrike Sch. si podle vyšetřovatelů hned po příchodu do Sýrie vzala jednoho z výše postavených bojovníků IS. Úkolem ženy, jejíž nová rodina dostávala od teroristické organizace měsíční příspěvek 100 dolarů (2200 Kč), bylo především starat se o manžela a nakupovat.

Na svém blogu vyjádřila připravenost zaútočit na nepřátele s použitím sebevražedného pásu. Kromě toho se žena, které se v Sýrii narodily dvě děti, snažila verbovat další členy pro IS.

Její manžel byl na konci roku 2016 zabit v bojích a Sabine Ulrike Sch. se měla znovu provdat. Ještě předtím ji ale v září 2017 spolu s dalšími ženami zatkly kurdské bezpečnostní síly. Do Německa se vrátila koncem dubna letošního roku.

Navrátilci z bojů za Islámský stát představují pro Německu jedno z nejzávažnějších nebezpečí, řekl tento týden šéf civilní kontrarozvědky Hans-Georg Maassen.